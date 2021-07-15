Лучший игрок Евро-2020 сменил клуб 15.07.2021, 13:14

Фото: ФК ПСЖ

Джанлуиджи Доннарумма стал футболистом вице-чемпиона Франции.

Лучший игрок чемпионата Европы по футболу 2020 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал игроком вице-чемпиона Франции – ПСЖ. Об этом 14 июля сообщается в Twitter клуба.

2-летний голкипер подписал с ПСЖ контракт сроком на пять лет – до 30 июня 2026 года.

"Я всегда смотрел матчи ПСЖ по телевизору, потому что они всегда были невероятной командой… Лига чемпионов – очень важное соревнование, и я много лет хотел в нем сыграть. Мне не удалось это сделать, поэтому я не могу дождаться, чтобы попробовать это вместе с ПСЖ. И мы все постараемся выиграть этот турнир", – сказал Доннарумма в интервью PSG TV, опубликованном в Twitter клуба.

В ПСЖ Доннарумма перешел на правах свободного агента, его контракт с предыдущим клубом "Милан" (Италия) истек, а стороны не смогли договорится о новом соглашении.

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