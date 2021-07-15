«Переработка у медиков просто сумасшедшая» 1 15.07.2021, 13:18

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В третьей больнице города Минска — серьезные кадровые проблемы.

Телеграм-канал «Белые халаты» рассказал о напряженной ситуации в больнице №3 Минска:

— Всего в течение этого лета из больницы увольняется по различным причинам по меньшей мере 8 врачей. Также увольняются и уходят на пенсию медицинские сестры из различных отделений: хирургия, гинекология, функциональная диагностика, ОРИТ. Медицинских сестер в хирургии уже катастрофически не хватает, не каждая смена в отделении проходит полным составом.

Переработка у медиков просто сумасшедшая. Пациентов меньше не стало, а уменьшившееся количество медработников серьезно сказалось на интенсивности труда оставшихся. В хирургии «тройки» работы стало несоизмеримо больше, врачи работают на пределе сил, ведь пациентов этого профиля без помощи оставить никак нельзя. Нагрузка на хирургические бригады несоизмеримо возросла.

Условия труда также оставляют желать лучшего. Кондиционеров в больнице нет, в операционных столбик градусника может достигать отметки выше 30 градусов. В палатах, где лежат пациенты, в том числе и послеоперационные, жара не меньшая, что, как вы понимаете, отрицательно влияет на течение раннего послеоперационного периода и может привести к различным осложнениям.

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