Появилась технология, позволяющая «видеть» сквозь стены 15.07.2021, 13:27

иллюстрационное фото

Новая система использует микроволны, которые способны проходить даже через относительно плотные материалы.

Ученые из Корейского института передовых технологий (KAIST) разработали мозговые импланты нового типа, которые могут оказаться более долговечными по сравнению с существующими аналогами, пишет «Вокруг света».

Современные мозговые импланты среди прочего способны стимулировать определенные области мозга, а также могут использоваться для доставки лекарственных препаратов. Недостатком таких имплантов является их относительная жесткость: после вживления в мягкую ткань мозга иммунная система реагирует на импланты так же, как на любые инородные тела. Постепенно вокруг них формируется слой рубцовой ткани, которая затрудняет нормальную работу имплантов. Применение мягких и эластичных материалов для покрытия вживляемых электродов решает эту проблему, но лишь частично.

Исследователи из Южной Кореи взялись найти более эффективное решение и создали мозговые импланты, представляющие собой пучок ультратонких полимерных волокон, покрытый гидрогелем. Пучок объединяет в себе три миниатюрных электрода для отслеживания мозговой активности, три микрофлюидных канала для направленной доставки жидких лекарственных средств и оптический волновод для стимулирования нейронов световыми сигналами.

Преимущество таких имплантов состоит в том, что покрывающий имплант гидрогель в сухом состоянии достаточно прочен для вживления в мозг, но после контакта с жидкостью, содержащейся в мозговой ткани, он становится мягким и гибким и не вызывает реакции со стороны иммунной системы.

Первые испытания новых имплантов ученые провели на лабораторных мышах. Во время экспериментов импланты регистрировали мозговые сигналы до шести месяцев после вживления, и этот результат существенно превзошел все зафиксированные ранее сроки работы подобных имплантов. Также в KAIST подчеркнули, что реакция иммунной системы мышей на импланты с гидрогелем была гораздо слабей, чем реакция на более твердые импланты.

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