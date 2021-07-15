Отмывочная и постирочная российского космоса Телеграм-канал «Серпом По»

15.07.2021, 13:33

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Дмитрий Рогозин

Фото: РИА «Новости»

Вспотели перегонять.

Сегодня с новостных лент начальство скормило гражданам очередную упаковку с воздухом будущих космических побед. Распечатайте и вдохните оптимизма.

На сей раз один из российских институтов «планирует с 2022 года начать разработку стиральной, посудомоечной машин и душа для применения в космосе».

Шикарно. «Планирует начать разработку …»

В общем, работа кипит – обещаниями построить ядерный буксир и скинуть с парашютом на Марс ядерную электростанцию, США и Китай уже обогнали. Теперь надо притормозить – принять в космосе душ. Вспотели перегонять.

То, что у нас что-то придумают, мы не сомневаемся. Вы, начальнички, возьмите за правило сообщать не о планах достижений, а об их реализации. Как сделаете – так и сообщайте по факту. И сколько денег на это потратили. С этим, впрочем, у вас всегда хорошо. Осваивать бюджеты умеете. Рисовать павлинов и получать на выходе ободранных куриц.

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