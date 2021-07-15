закрыть
15 июля 2021, четверг, 16:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Отмывочная и постирочная российского космоса

  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 15.07.2021, 13:33
  • 2,398
Отмывочная и постирочная российского космоса
Дмитрий Рогозин
Фото: РИА «Новости»

Вспотели перегонять.

Сегодня с новостных лент начальство скормило гражданам очередную упаковку с воздухом будущих космических побед. Распечатайте и вдохните оптимизма.

На сей раз один из российских институтов «планирует с 2022 года начать разработку стиральной, посудомоечной машин и душа для применения в космосе».

Шикарно. «Планирует начать разработку …»

В общем, работа кипит – обещаниями построить ядерный буксир и скинуть с парашютом на Марс ядерную электростанцию, США и Китай уже обогнали. Теперь надо притормозить – принять в космосе душ. Вспотели перегонять.

То, что у нас что-то придумают, мы не сомневаемся. Вы, начальнички, возьмите за правило сообщать не о планах достижений, а об их реализации. Как сделаете – так и сообщайте по факту. И сколько денег на это потратили. С этим, впрочем, у вас всегда хорошо. Осваивать бюджеты умеете. Рисовать павлинов и получать на выходе ободранных куриц.

Телеграм-канал «Серпом По»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Надо бы вспомнить, что мы делали прошлым летом
Надо бы вспомнить, что мы делали прошлым летом Телеграм-канал БОР
Достаточно уехать из города на две-три недели
Достаточно уехать из города на две-три недели Сергей Дылевский
В палате №6 день открытых дверей
В палате №6 день открытых дверей Андрей Санников
Готовьтесь, скоро мы останемся дома
Готовьтесь, скоро мы останемся дома Телеграм-канал БОР