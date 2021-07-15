Геннадий Федынич: Предприятия, где нарушаются нормальные условия труда, не должны работать 1 15.07.2021, 14:22

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Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Рабочие имеют право отказаться от выполнения порученной работы.

Температура воздуха в 30 и более градусов – не редкость для нынешнего лета. Некомфортным может быть простое нахождение на улице, а работа в таких условиях и вовсе проблематичной.

Слишком высокая температура при помощи различных нормативных актов обязывает нанимателей позаботиться об удобных условиях труда работников. Впрочем, не везде требования соблюдаются, как и не все работники знают свои права при работе в условиях жаркой погоды.

– В Беларуси работники мало интересуются вопросами условий работы в жаркую погоду, – отмечает в интервью сайту praca-by.info лидер независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич. – Но есть Трудовой кодекс, который определяет, что человек может отказаться от работы в условиях, которые угрожают его жизни или здоровью. Нужно об этом помнить, и при необходимости немедленно написать заявление на имя нанимателя с объяснением причин отказа от работы в угрожающих здоровью условиях. В соответствии с 222-й статьей кодекса, каждый имеет право на рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями охраны труда, а также на отказ от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья как самого работника, так и окружающих до устранения этой опасности.

Но, к сожалению, сегодня даже кондиционеры есть не во всех офисах, не говоря уже о государственных и частных предприятиях.

К тому же я редко встречал, чтобы в трудовых коллективных договорах было прописано соблюдение температурного режима (при какой температуре увеличивать перерывы, на сколько сокращать рабочий день и так далее).

– По регламентирующим документам самому достаточно сложно оценить, на сколько превышена температура воздуха на рабочем месте.

– В первую очередь надо руководствоваться элементарным: если температура воздуха в офисе или на рабочем месте достигла 29 градусов, то работник имеет право на сокращение рабочего дня на 20 процентов, 30-ти градусов – на 30 процентов, при 31 градусе рабочий день должен продолжаться не более пяти 5 часов. Нанимателю необходимо четко понимать: если ты не выполняешь требования законодательства, то работник может вызвать санэпидемстанцию, которая уже сама даст четкие рекомендации. Естественно, нанимателю этот вариант не выгоден, и ему лучше самому установить кондиционер, чтобы обеспечить нормальные условия труда в течение полного рабочего дня.

У нас же есть случаи, когда рабочие кое-где работают и по 12 часов в день, что с большой вероятностью приводит к ухудшению его здоровья. К сожалению, о здоровье у нас на предприятиях не везде заботятся.

– Санстанция быстро отреагирует на звонок или письмо работника о слишком высокой температуре воздуха на рабочем месте?

– В соответствии с законом об обращении граждан установлен двухнедельный срок для дачи ответа. Но в нашем случае реакция должна быть достаточно быстрой. Какой смысл от приезда санстанции, если похолодает.

– Сейчас работники готовы отстаивать свои права на работу в комфортных условиях?

– Даже в такую жару я сразу не могу назвать случая, когда поступали жалобы на превышение температуры на рабочем месте. Возможно, все решается на местном уровне. Хотя и не исключено, что до самих работников не доводится информация об их правах, потому и обращений нет. У нас практически повсеместно наниматели привыкли действовать по другому: не нравится – уходи.

– Как считаете, какова доля предприятий, на которых нарушаются нормы условий работы в жаркую погоду?

– Я думаю, можно говорить о 75-80 процентах таких предприятий.

– Как исправить такую ситуацию?

– Соответствующего закона у нас нет. Хотя он нужен, в нем должен быть прописан и перечень ответственности нанимателей за несоблюдение требований температурного режима на рабочих местах.

Сейчас плюсовая температура. А если зимой будет минус 34 градуса? В 90-х годах мы сталкивались с ситуацией, когда приходилось на заводах накрывать станки, как парники пленкой, потому что невозможно было работать. Ничего важнее здоровья, как бы это банально не звучало, нет. И предприятия, на которых наниматель не может обеспечить нормальные условия труда, не должны работать.

– Замеры температуры на предприятиях проводятся?

– На больших заводах есть отделы по охране труда и технике безопасности. Если бы такие отделы были напрямую подчинены, например, министерству промышленности, работающие в них были их штатными сотрудниками, то все бы делалось быстро, аккуратно и, самое главное, справедливо. Но сотрудники таких отделов находятся в штате нанимателей. Поэтому они доводят показатели своих замеров до нанимателей, но ничего дальше не делается, пока не случится чрезвычайная ситуация.

Таким образом, нужно на законодательном уровне переписать подчиненность сотрудников отделов охраны труда, чтобы они были свободны при выполнении своих профессиональных обязанностей, работали по закону, а не понятиям нанимателей.

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