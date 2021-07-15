Нефть упала до минимума за неделю после данных по экономике Китая 15.07.2021, 14:42

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Главной интригой для рынка остается спор внутри ОПЕК между Саудовской Аравией и ОАЭ.

Цены на нефть снижаются второй день подряд на фоне роста добычи в США и данных по экономике Китая, показавших замедление во всех ключевых секторах, сообщает finanz.ru.

На 14.00 по минскому времени фьючерсы на сорт Brent дешевеют на 1,57% и торгуются по 73,57 доллара за баррель.

Контракты на американский эталонный сорт WTI заключаются по 71,81 доллара за бочку со снижением котировок на 1,81%.

К минимальным значениям за неделю нефтяные цены отправились после публикации блока статистики по китайской экономике, который оказался хуже ожиданий по большинству индикаторов.

Рост ВВП во втором квартале составил замедлился с 18.3% до 7,9% год к году при прогнозах 8,1%.

Промышленный рост в июне составил 15,9% против майских 17,8% и консенсус-прогноза в 16%.

Рост капитальных вложений замедлился с 15,4% до 12,6% год к году, тогда как инвестиции в оборудование и вовсе сократились на 0,8%, несмотря на масштабные инфраструктурные программы правительства.

«Риски для китайской экономики нарастают», - констатирует экономист ING Ирис Панг. И это уже сказывается на закупках сырья: импорт нефти Китаем уменьшился на 3% за период с января по июнь, что стало первым таким сокращением с 2013 года.

В то время как крупнейший импортер «черного золота» снижает спрос, главной интригой для рынка остается спор внутри ОПЕК между Саудовской Аравией и Объединенными Арабским Эмиратами.

Накануне источники Bloomberg сообщили о достижении компромисса, который позволит ОАЭ в одиночку нарастить поставки на 450 тысяч баррелей в сутки через повышение индивидуальной квоты.

Но Минэнерго страны опровергло эти сведения, уточнив, что переговоры продолжаются.

Рынок беспокоится, что сделка, убравшая с рынка лишние баррели и поднявшая цены на 3-летние высоты, развалится. «Пока не появится ясность относительно спора пор добыче выше июльских максимумов котировки нефти вряд ли поднимутся», - говорит Джеффри Хейли, старший аналитик OANDA.

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