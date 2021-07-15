Российский футбольный клуб представил новичка-белоруса песней «Грай»1
- 15.07.2021, 14:55
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Возможно, руку к ролику приложил подписант за честные выборы.
Лето – пора межсезонья в европейском футболе, сопровождающаяся многочисленными трансферами, пишет «Трибуна». Одним из таких стал переход из казахстанского «Кайсара» в российскую «Балтику» белорусского защитника Сергея Карповича. Экс-игрок минского «Динамо» и «Ислочи» после не самых лучших полгода в Казахстане («Кайсар» идет в зоне вылета КПЛ) перешел в клуб ФНЛ и, наверняка, будет бороться за выход в сильнейший дивизион: в прошлом сезоне «Балтика» заняла 5-е место.
Вполне возможно, что этот трансфер остался бы незамеченным, но представление футболиста в соцсетях калининградского клуба вышло абсолютно топовым. Нарезка лучших игровых действий белоруса сопровождалась песней «Ляписов» «Грай».
Кажется, выбор трека оказался неслучайным и руку к нему приложил еще один белорус, также приехавший в «Балтику» этим летом. Экс-пресс-секретарь минского «Динамо» Александр Строк теперь занимает аналогичную должность в Калининграде.
Напомним, Строк является подписантом письма за честные выборы. В мае по соглашению сторон он покинул минского «Динамо». Вскоре после этого сразу несколько футболистов «бело-голубых» подписали провластное письмо спортсменов.