Российский футбольный клуб представил новичка-белоруса песней «Грай» 1 15.07.2021, 14:55

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Сергей Карпович

Возможно, руку к ролику приложил подписант за честные выборы.

Лето – пора межсезонья в европейском футболе, сопровождающаяся многочисленными трансферами, пишет «Трибуна». Одним из таких стал переход из казахстанского «Кайсара» в российскую «Балтику» белорусского защитника Сергея Карповича. Экс-игрок минского «Динамо» и «Ислочи» после не самых лучших полгода в Казахстане («Кайсар» идет в зоне вылета КПЛ) перешел в клуб ФНЛ и, наверняка, будет бороться за выход в сильнейший дивизион: в прошлом сезоне «Балтика» заняла 5-е место.

Вполне возможно, что этот трансфер остался бы незамеченным, но представление футболиста в соцсетях калининградского клуба вышло абсолютно топовым. Нарезка лучших игровых действий белоруса сопровождалась песней «Ляписов» «Грай».

Кажется, выбор трека оказался неслучайным и руку к нему приложил еще один белорус, также приехавший в «Балтику» этим летом. Экс-пресс-секретарь минского «Динамо» Александр Строк теперь занимает аналогичную должность в Калининграде.

Напомним, Строк является подписантом письма за честные выборы. В мае по соглашению сторон он покинул минского «Динамо». Вскоре после этого сразу несколько футболистов «бело-голубых» подписали провластное письмо спортсменов.

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