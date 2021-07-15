CNN: Байден хочет «красный телефон» с Китаем 1 15.07.2021, 15:11

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Это позволит снизить риск конфликта между Вашингтоном и Пекином.

Администрация президента США Джо Байдена хочет создать "красный телефон" с Китаем – горячую линию для передачи экстренных зашифрованных сообщений. Об этом сообщает CNN со ссылкой на близкие к процессу источники.

Как сообщается, экстренная линия должна быть похожа на "красный телефон", который был установлен между СССР и США во времена холодной войны.

По словам источников канала, линия должна позволить Байдену или высокопоставленным должностным лицам из его команды по нацбезопасности немедленно отправлять зашифрованные телефонные звонки или сообщения лидеру Китая Си Цзиньпину или его окружению.

Это, например, может быть информация о внезапных передвижениях военных или предупреждения о кибератаках, объясняют журналисты. Цель – снизить риск конфликта между США и Китаем.

Отмечается, что пока концепция "красного телефона" все еще находится в зачаточном состоянии и не была официально обсуждена с китайцами – администрация Байдена продолжает реализовывать эту идею, но еще предстоит проработать множество деталей.

Журналисты отмечают, что похожая линия уже есть в Пентагоне, однако она предусматривает лишь редкую связь исключительно по военным вопросам. "Пару раз, когда мы использовали ее, то часами звонили в пустую комнату", – говорил о ней Курт Кэмпбелл, старший координатор Совета национальной безопасности по Индо-Тихоокеанскому региону.

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