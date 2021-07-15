В детском лагере под Бобруйском дети заболевают неизвестной инфекцией

В детском лагере под Бобруйском дети заболевают неизвестной инфекцией7
- 15.07.2021, 15:29
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Минздрав начал расследование.
В летнем оздоровительном лагере «Шинник» под Бобруйском у детей регистрируют случаи респираторной инфекции. Количество заболевших детей неизвестно. Сейчас выясняют, что это за заболевание.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, специалисты санитарно-эпидемиологической службы Могилевской области проводят эпидемиологическое расследование.
Сейчас в детском лагере проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия для того, чтобы не допустить занесение и распространение респираторных инфекций.
Чтобы определить заболевание проводят лабораторное исследование клинического материала. Коронавирус исключили.
«Проведена оценка условий пребывания детей, а также условий способствующих возникновению заболевания. Ситуация находится на контроле в главном управлении по здравоохранению Могилевского облисполкома и Министерства здравоохранения Республики Беларусь», — прокомментировали в министерстве.