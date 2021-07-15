В Москве затопило аэропорт «Шереметьево» 2 15.07.2021, 15:33

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Взлетная полоса ушла под воду.

Московский аэропорт «Шереметьево» затопило, сообщает mk.ru.

Пассажиры, которые снимают из иллюминаторов, как лайнеры стоят в воде, шутят, что собирались на море, но теперь можно и не лететь.

Вода залила не только стоянки самолетов и техники, но и подземную парковку аэропорта.

В четверг в Московскую область после недели аномальной жары пришел ливень. Грозовой фронт образовался на западе Подмосковья, потому одними из первых ударов стихии приняли на себя Одинцовский и Истринский районы.

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