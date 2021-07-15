В Москве затопило аэропорт «Шереметьево»2
- 15.07.2021, 15:33
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Взлетная полоса ушла под воду.
Московский аэропорт «Шереметьево» затопило, сообщает mk.ru.
Пассажиры, которые снимают из иллюминаторов, как лайнеры стоят в воде, шутят, что собирались на море, но теперь можно и не лететь.
Аэропорт Шереметьево первым в мире стал водным аэропортом #скрепы #ливень pic.twitter.com/gUbTv4v6Wk— 𝒟𝑒𝓃𝓃𝓎 (@DvmDenny) July 15, 2021
Вода залила не только стоянки самолетов и техники, но и подземную парковку аэропорта.
В четверг в Московскую область после недели аномальной жары пришел ливень. Грозовой фронт образовался на западе Подмосковья, потому одними из первых ударов стихии приняли на себя Одинцовский и Истринский районы.