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Политолог: Лукашенко может арестовать Макея и убрать главу КГБ

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  • 15.07.2021, 15:50
  • 14,342
Политолог: Лукашенко может арестовать Макея и убрать главу КГБ
Владимир Макей

Узурпатор обязательно примется за своих соратников.

Политолог Дмитрий Болкунец высказал в прямом эфире «Эхо Москвы» версию, что скоро Лукашенко может начать чистки среди своего окружения:

— И первым, кого он первым, видимо, арестует, будет министр иностранных дел Беларуси. Его могут обвинить в том, что он как раз все это создавал, плодил. Он также уберет и главу КГБ. Почему он будет убирать своих соратников? Потому что все люди видели август прошлого года, когда Лукашенко был испуганный, поэтому, конечно, он подождет, но обязательно уберет своих соратников. Многие даже могут быть арестованы.

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