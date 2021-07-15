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Цукерберг заявил о выделении $1 миллиарда на выплаты блогерам за создание контента

  • 15.07.2021, 15:51
  • 1,308
Цукерберг заявил о выделении $1 миллиарда на выплаты блогерам за создание контента
Марк Цукерберг

Специальные бонусные программы будут действовать в Facebook и Instagram.

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил о запуске бонусных программ для блогеров в соцсетях Instagram и Facebook, с помощью которых они смогут зарабатывать деньги за контент, пишет сайт «Гордон».

Он сообщил, что  компания намерена инвестировать более $1 млрд. до 2022 года в качестве вознаграждения авторам за «отличный контент», который те создают в Facebook и Instagram.

CNBC добавляет, что летом компания запустит специальные программы в Instagram, а осенью – в Facebook, где создатели контента смогут узнать о бонусах. Первая бонусная программа, предназначенная для американских блогеров, будет поощрять создателей роликов Reels для Instagram. 

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