Активы Нацбанка в золоте продолжают проседать 15.07.2021, 15:57

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За месяц они уменьшились на $219 миллионов.

Нацбанк Беларуси опубликовал новые данные о международных резервных активах и ликвидности. По данным на июнь, активы в золоте (в том числе которые даны в ссуду) составили около $2,8 млрд. Это на $219,9 млн меньше, чем в мае (более $3 млрд), пишет сайт officelife.media.

Если сравнивать с начала года, то активы в золоте уменьшились на $156,7 млн. В январе они были равны примерно $2,99 млрд. То есть в мае был рост к началу 2021 года.

В целом все официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте на июнь составили $7,8 млрд.

Как сообщалось, за апрель и май золотовалютные резервы выросли более чем на $800 млн, а теперь сократились из-за выплат по внешнему долгу на $240 млн и снижения цен на золото на мировых рынках.

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