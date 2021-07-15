Медики превратили импульсы мозга в предложения 15.07.2021, 15:58

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Чтение мыслей становится все более реальным.

Исследователи из Калифорнии объявили, что они получили доступ к мозговым волнам человека, неспособного говорить из-за сильного паралича, и преобразовали его мысли в предложения, пишет «Новое время».

Испытуемым был мужчина в возрасте около 30 лет, который 15 лет назад пережил инсульт, вызвавший обширный паралич, отметили медики.

Это первая известная «успешная демонстрация прямого декодирования полных слов на основе мозговой активности человека, который парализован и не может говорить. Это дает большие надежды на восстановление коммуникации, задействовав естественные речевые механизмы мозга», — сказал нейрохирург Эдвард Чанг, старший автор исследования, в заявлении Университета Калифорнии.

По данным Калифорнийского университета в Сан-Франциско, исследование указывает на то, что подход, который использовали исследователи, может однажды помочь тысячам людей, которые не могут говорить, если метод будет развиваться и дальше.

В исследовании, известном как «BRAVO», авторы работали с мужчиной в возрасте около 30 лет, который после инсульта остался с ограниченные движения головы, шеи и конечностей. Он общался, используя указатель, прикрепленный к бейсболке, чтобы выводить буквы на экране.

Чанг хирургическим путем имплантировал электроды в часть мозга, контролирующую речь. Этот человек работал с исследователями над созданием словаря из 50 слов — к примеру, «вода», «семья» и «хороший», — которые команда Чанга узнала по активности мозга с помощью передовых компьютерных алгоритмов.

Исследователи переводили сигналы, предназначенные для управления мускулами голосовой системы для произнесения слов, а не сигналы для движения руки.

Чанг сказал в своем заявлении, что этот подход, известный как речевой нейропротез, задействует естественные и плавные аспекты речи, обещая более быстрое и органичное общение.

«Сейчас всего лишь вопрос нескольких лет, когда появится клинически полезная система, которая позволит восстановить коммуникацию», — подчеркнул Ли Хохберг, невролог из Массачусетской больницы общего профиля, Университета Брауна и Департамента по делам ветеранов.

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