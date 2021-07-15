Каждый шестой в России тратит все деньги на еду 3 15.07.2021, 16:12

В пересчете на численность населения это 23,3 миллиона человек.

Семейные бюджеты российских потребителей трещат по швам на фоне падение реальных доходов и ускорения продовольственной инфляции, которая, согласно Росстату, вышла на максимумы с 2015 года, пишет finanz.ru.

В настоящий момент каждый шестой житель РФ (16%) вынужден тратить все свои доходы на еду, показало исследование аналитического центра Университета «Синергия».

В пересчете на численность населения это 23,3 миллиона человек, которые находятся в положении, близком к казарменному, когда любая покупка, кроме продовольствия, оказывается непосильной.

В относительно комфортной зоне, когда не еду уходит до трети личного бюджета, находятся лишь 28,8% россиян.

У подавляющего большинства - 60,4% - продукты питания отнимают каждый второй заработанный рубль. По итогам прошлого года реальные располагаемые доходы россиян упали на 3%, а в первом квартале 2021-го снизились на 3,6%. В результате их размер оказался на 10% ниже, чем до аннексии Крыма.

Еще плачевнее выглядят абсолютные цифры, которые Росстат публикует в оценке распределения денежных доходов.

Так, лишь 6,4% населения имеют доход от 75 тысяч российских рублей в месяц, тогда как 80,1% зарабатывают меньше 45 тысяч. Больше половины - 53,7% - живут на сумму меньше 27 тысяч российских рублей в месяц, то есть 12 долларов в день.

Каждый третий - 34,5% - имеет доход до 19 тысяч российских рублей, то есть вынужден жить на 633 рубля, или 8,4 доллара в день.

Каждый пятый - 20,4% - получает до 14 тысяч российских рублей, или 6,2 доллара в день, а у 9,7% населения доходы не превышают 10 тысяч российских рублей в месяц.

В результате более 9 миллионов россиян живут в условиях нехватки еды или недостаточного питания.

По данным ООН, 400 тысяч граждан РФ находятся в группе «экстремальной уязвимости» по продовольственной безопасности (severеly food insecurе people).

Речь идет о людях, которые де-факто находятся на грани голода. В эту категорию, согласно методологии, попадают те, кто вынужден ограничивать количество еды, пропускать приемы пищи или не есть вообще из-за отсутствия денег или других ресурсов.

Еще 8,8 миллиона россиян, по данным ЮНИСЕФ, находятся в группе «умеренной» уязвимости. Это недоедающие люди: им не приходится полностью отказываться от еды, но они вынуждены экономить, сокращая потребление пищи и заменяя питательные продуктов низкокачественной диетой.

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