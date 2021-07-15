«Талибан» предложил властям Афганистана условия перемирия 1 15.07.2021, 16:22

2,500

Фото: Reuters

Сегодня в Кабуле состоится встреча 11 политических деятелей.

Движение «Талибан» предложило властям Афганистана перемирие на три месяца при условии освобождения семи тысяч боевиков. Об этом сообщил в четверг, 15 июля, член афганской правительственной делегации на переговорах в Дохе (Катар) Надер Надери, пишет Pajhwok (перевод – korrespondent.net).

«Это серьезное требование, мы уже увидели, что освобождение 5 тысяч талибов из заключения не улучшило ситуацию и даже привело к эскалации», - отметил он.

Сегодня в Кабуле состоится встреча членов делегации из 11 политических деятелей Афганистана, которая должна отправиться на переговоры в Доху.

Ранее в «Талибане» заявили, что прекращение огня в Афганистане возможно только после согласования дорожной карты политического урегулирования.

Военная активность движения усилилась после начала вывода из страны войск НАТО. В частности, страну уже покинули 95% американских войск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».