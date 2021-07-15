Александр Фридман о взаимоотношениях ЕС и белорусских властей: Это очень плохой месседж для Лукашенко 15.07.2021, 16:29

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Александр Фридман

Напоминает ситуацию с Каддафи.

По мнению историка, доктора Александра Фридмана, в ЕС уже давно не реагируют на слова Лукашенко, что "все происходящее в Беларуси — это заговор, потому что все понимают. Это напоминает ситуацию с Каддафи", сообщает "Еврорадио".

— Вся эта конспирология, идущая с белорусской стороны, о немцах, готовивших государственный переворот, о гражданине Германии, который планировал убийство Григория Азаренка. В Германии реакции на это фактически нет. Это больше не комментируют, потому что здесь все понятно: "это же Лукашенко". Это все исходит от Лукашенко, ну что там можно говорить, что там можно комментировать, не о чем там говорить, ну пусть дальше занимается своей конспирологией, пусть занимается.

Реакций, тем более официальных реакций на это не будет. Когда там были еще эти заявления про немецкого гражданина, который планировал убийство Азаренка, там было какое-то ну совсем формальное заявление каких-то мелких чиновников, "ну что тут комментировать, немецкие граждане не задержаны, ничего на этот счет не известно".

Все, что исходит от белорусской стороны, это игнорируется по принципу "ну нечего говорить".

— И кстати, для Лукашенко это очень плохой месседж, потому что я в свое время очень внимательно наблюдал за восприятием Каддафи в последнее время своего правления. Ведь Каддафи сам отметился, особенно в последние свои годы, очень интересными заявлениями. И их тоже игнорировали по принципу "ну что же вы хотите, это же Каддафи, мы же все о нем знаем. Это несерьезная тема, это не то, на что стоит тратить время", — констатирует эксперт.

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