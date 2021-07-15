В Беларуси сократили срок самоизоляции после возвращения из-за границы 15.07.2021, 16:50

Сколько дней теперь?

Сегодня Совет Министров принял постановление № 401, в котором говорится о сокращении сроков самоизоляции для приезжающих в Беларусь из-за границы и контактов первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19. Теперь самоизоляцию нужно будет соблюдать в течение 7 календарных дней вместо 10, сообщает Минздрав.

Требование о самоизоляции распространяется на граждан РБ и иностранцев, прибывших из стран, включенных в перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, размещаемый на официальном сайте Министерства здравоохранения, а также следовавших транзитом через территорию таких стран. Актуальный список стран смотрите на сайте Минздрава.

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