Археологи нашли флаконы с 6000-летней косметикой 15.07.2021, 16:53

Исследователи обнаружили доказательства самого старого известного использования косметики во время раскопок на Балканах.

Бине Крамбергер, Кристоф Бертольд и Синтианна Спитери из словенского Института защиты культурного наследия Словении при Центре превентивной археологии и Университета Эберхарда Карла в Тюбингене в Германии описали керамические флаконы, в которых хранилась косметика, и то, что они нашли внутри них, сообщает «Новое время».

Бине Крамбергер обнаружила в 2014 году небольшую бутылку на месте раскопок в Згорне-Радванье, Словения. Вскоре аналогичные бутылки были обнаружены другими участниками раскопок. В течение следующих нескольких лет в регионе было обнаружено более сотни бутылок.

Первоначальный анализ бутылочек показал, что это были детские игрушки или, возможно, пузырьки с лекарствами из-за их небольшого размера. Кроме того, было отмечено, что у бутылок были отверстия в ручках, что говорит о том, что они были натянуты и подвешены на талии или, возможно, на шее.

В новом исседовании 2021 года исследователи внимательно заглянули внутрь некоторых бутылок, чтобы узнать больше о том, что в них могло когда-то содержаться.

При внимательном осмотре дюжины бутылок были обнаружены следы церуссита, который иногда называют «белым свинцом» или карбонитом. На протяжении всей истории его находили в различных контейнерах по всему миру. Он даже использовался в современных красках, пока не было обнаружено, что он отравляет детей, которые его употребляли.

Исследователи также отмечают, что многие из крошечных бутылочек были найдены рядом с длинными тонкими каменными инструментами — возможными устройствами для извлечения.

Команда также обнаружила в бутылках небольшие кусочки животного жира, пчелиного воска и растительных масел; все признаки материалов, предназначенных для нанесения на кожу.

Бутылки были датированы периодом между 4350 и 4100 годами до нашей эры, что делает их на сегодня самым старым известным доказательством использования косметики в Европе. Датировка также показывает, что использование косметики в Европе началось раньше, чем в Месопотамии и Египте.

Считается, что бутылки были созданы и использовались людьми, известными как культура лазинья — охотниками-собирателями эпохи неолита.

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