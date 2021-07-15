Как власти проигрывают в борьбе с алкоголизмом 21 15.07.2021, 17:10

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Белорусы все больше пьют.

Беларуси на сегодня зарегистрировано 160 тысяч лиц с алкогольной зависимостью — то есть тех, кого поставили на диспансерный учет. С учетом того, что на учет ставят по решению психиатра-нарколога, «доходят» до включения в эту статистику далеко не все. При этом власти уже который год рапортуют о борьбе с алкоголизмом и невероятных успехах в этом деле.

Правда, судя по всему, успехов тут никаких нет. «Еврорадио» рассказывает почему.

«Официальных» алкоголиков не больше, но и не меньше

Как упоминалось выше, по данным Минздрава на учете в стране стоят 160 тысяч человек с диагнозом «алкоголизм». Но тут мы отматываем статистику до 2016 года и видим… что тогда на учете стояли все те же 160 тысяч человек. И конечно, это не полностью одни и те же люди.

При этом за пять лет несколько снизилось население страны: если в 2016-м в Беларуси проживали 9,469 млн человек, то в 2021-м — 9,35 млн. А теперь считаем: пять лет назад на учете стояли 1,69% населения страны (если считать от полного населения, то есть с детьми и лежачими больными), сегодня — 1,71%.

Показатели 2016 года тоже очень высокие: на 100 тысяч населения, согласно Белстату, было 1889 стоящих на учете. Для сравнения: в 1995-м их было 1198. То есть за последние 25 лет ситуация заметно ухудшилась.

Как и статистика по употреблению алкоголя.

Пьем все больше

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич недавно сообщил о том, что уровень потребления алкоголя в год на каждого жителя страны старше 15 составил 10,8 литра чистого спирта. Это — провал госпрограммы «Здоровье нации и демографическая безопасность»: целью на 2020-й указывалось потребление не более 9,2 литра в год.

Причем, по данным ВОЗ, Беларусь занимает лидирующие позиции в мире именно по потреблению крепкого алкоголя. Но об этом дальше.

Вместе с тем еще несколько лет назад Минздрав со ссылкой на ВОЗ рассказывал о том, почему надо снижать потребление алкоголя:

— По данным ВОЗ, потребление человеком более восьми литров алкоголя несет угрозу не только здоровью, но и ведет к деградации общества, снижению трудовой продуктивности и влияет на последующие поколения.

Что пьют белорусы?

Распространено мнение, что всю плохую статистику по алкоголизму и в целом по количеству выпиваемого алкоголя нам «делают» плодово-ягодные вина. Если заглянуть в официальную статистику, это не так.

На водку приходится 45,8% проданного за год алкоголя, на пиво — 21,5%, а на виноградные вина — 10,7%. Плодовые вина который год подряд теряют свою популярность. Разумеется, это статистика по продажам, в которой не учтены те же «домашние вина», но вряд ли они заметно могут изменить картину.

Уже есть и статистика по первому кварталу 2021 года. За первые три месяца белорусы стали покупать заметно больше игристых вин (+7,4%), коньяка и бренди (+13%) и ликеров (+9%). А теперь внимание: по сравнению с первым кварталом 2020-го слабоалкогольных напитков продали на 48,9% больше.

Такие вот успехи национальной борьбы с алкоголизмом.

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