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Вызов брошен

  • Telegram-канал «МенскРазам»
  • 15.07.2021, 17:25
  • 8,620
Вызов брошен

Пора решать, потомки партизан.

Некоторые перевернули для себя страницу и верят, что могут жить, как раньше или просто адаптируются к новой реальности.

На штыках можно удерживаться годами. Венесуэла вам в пример. Страна превратилась в наркокартель, на том режим и держится. Беларусь идёт по тому же пути - контрабанда, переброска нелегалов, уже не раз намекали и на транзит наркотиков в страны ЕС.

Поэтому не надейтесь, что все решится без нашего участия.

Режим очень пугает приближающийся август. Как-никак, для белорусов очень символичный месяц отныне. Сегодня под огнем правозащитники и представители общественных объединений. Кто следующий?

Ясно, что режим готовится к августу. Может быть пора и нам не ждать мифической готовности, а реально начать готовиться к сопротивлению?

Фашистская хунта навязывает нам бой. Вопрос в том, готовы ли мы. Пора решать, потомки партизан!

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