Умер российский актер и музыкант Петр Мамонов 13 15.07.2021, 17:35

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Петр Мамонов

Первую известность и популярность он получил благодаря музыкальному творчеству.

Не стало музыканта и актера Петра Мамонова. Лидер рок-группы «Звуки Му» ушел из жизни в Москве после продолжительной болезни. В конце июня артист был госпитализирован в московскую больницу в Коммунарке с коронавирусом, пишет сайт «Вести»

2 июля подтвердилась информация, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в реанимации. О состоянии здоровья Мамонова общественности регулярно сообщала его жена Ольга. По ее словам, врачи ввели супруга в состояние искусственной комы.

Позже попытки медиков вывести пациента из искусственного сна не увенчались успехом.

Состояние здоровья Петра Мамонова ухудшалось. 13 июля в СМИ появились сообщения о том, что у музыканта начался сепсис, ему потребовалось переливание крови.

До госпитализации в Коммунарку о здоровье Мамонова тоже приходили тревожные вести. В 2019 году он перенес инфаркт и последующую операцию на сердце.

Добавим, что и ранее создатель «Звуков Му» находился между жизнью и смертью. В 25 лет он пережил клиническую смерть и 40 дней оставался в коме. Это случилось в результате драки, в которой музыкант потерял много крови.

Первую известность и популярность Петр Мамонов получил благодаря музыкальному творчеству. Однако в начале 1990-х он заявил о себе в кино и на театральной сцене. Зрителям и критикам особенно запомнились его моноспектакли и роли в таких фильмах, как «Царь», «Остров», «Иерей-Сан».

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