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18-летний белорусский форвард проходит просмотр в бельгийском клубе

  • 15.07.2021, 17:45
  • 2,090
18-летний белорусский форвард проходит просмотр в бельгийском клубе
Дмитрий Латыхов

Футболист имеет хорошую статистику в турнире дублеров – 12 голов в 13 играх.

18-летний белорусский форвард Дмитрий Латыхов из минского «Динамо» проходит просмотр в льежском «Стандарде», сообщает «Трибуна»

В начале июля Латыхов дебютировал в высшей лиге, отыграв 17 минут в игре со «Славией». Форвард имеет хорошую статистику в турнире дублеров: 12 голов в 13 играх (второй бомбардир лиги).

«Стандард» выступает в чемпионате Бельгии. В минувшем сезоне заняла шестое место в турнире.

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