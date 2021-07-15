Украина получит более 600 тысяч вакцин из стран ЕС 2 15.07.2021, 17:55

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Белорусские власти западные вакцины в страну не пускают.

Евросоюз решил разделить 3 млн доз вакцин от коронавируса между странами, которые не входят в его состав. Украине полагается более 600 тыс. доз через Европейский механизм гражданской защиты, рассказали в Еврокомиссии 15 июля, сообщает «Гордон».

«Государства-члены ЕС продолжают поддерживать глобальные усилия по вакцинации. 3 млн доз вакцин были предоставлены через Европейский механизм гражданской защиты. Чтобы победить эту глобальную пандемию, необходимо вакцинировать всех», – отметил еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич

Украина получит 500 тыс. доз вакцины из Дании, еще 100,8 тыс. привезут из Румынии, заявила Еврокомиссия.

Напомним, в Украине одобрены следующие вакцины против COVID-19: Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, а также Sinovac. В Беларуси можно вакцинироваться «Sputnik V» и Sinopharm. Белорусские власти западные вакцины в страну не пускают.

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