В пятницу в Беларуси ожидается до +36 градусов 15.07.2021, 18:05

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Местами пройдут кратковременные дожди.

Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 16 июля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 16-22 градуса выше нуля. Днем будет 29-34 градуса жары, в отдельных районах - плюс 35-36.

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