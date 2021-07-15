Ученые объяснили, как свет влияет на память 1 15.07.2021, 18:08

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Зимой наша память нуждается в световой терапии.

Научный эксперимент, проведенный сотрудниками Брэдфордского университета, доказал что млекопитающие, к классу которых относятся люди, зимой, когда световой день продолжается недолго, теряют кратковременную память.

Исследование, проведенное учеными из университета города Брэдфорд (Великобритания), позволило понять, как влияет продолжительность светового дня на кратковременную память сезонных животных, в частности, лабораторных крыс. Экспериментами доказано: чем короче световой день, тем больше шансов ощутить забывчивость. Результаты научного исследования опубликованы Physiology and Behavior.

Потерю памяти в те времена года, когда солнца меньше и день становится короче, ученые объясняют ослаблением ряда жизненных функций, в том числе, когнитивных. Летом животные озабочены вопросами размножения и подготовки к холодному сезону. В это время они набирают вес, ведут активную деятельность.

Зимой, когда исчезают многие обязанности, заложенные природой: поиски еды, хлопоты о будущем потомстве, некоторые функции, в частности, когнитивные, идут на спад. Теряется память, привычные процессы выполняются с трудом, на это уходит больше времени, чем раньше.

Насколько результаты исследования можно применить к людям, говорить рано – нужны весомые научные доказательства. Но в том, что повод для размышления есть, сомневаться не приходиться. Зимой многие люди, подобно братьям меньшим, словно впадают в спячку. И думать становится сложнее, и двигаться приходится с трудом, да и мечты – не в радость.

По мнению британских ученых, дальнейшие исследования в этой области имеют огромный потенциал, поскольку помогут в лечении тяжелых болезней. Более ранние исследования доказали, что световая терапия улучшает когнитивные функции людей с черепно-мозговой травмой.

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