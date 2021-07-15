Лукашенко подписал новый закон: теперь армия может арестовать его за захват власти 17 15.07.2021, 18:19

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Также узурпатора можно арестовать за захват самолета в рамках борьбы с терроризмом.

Лукашенко подписал закон «Об изменениях законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя», сообщает его пресс-служба. Им вносятся изменения в законы «О чрезвычайном положении», «О военном положении» и «О Вооруженных силах».

В законе «О чрезвычайном положении» определено, что именно считается «беспорядками», которые являются основанием для его введения: попытки насильственного изменения конституционного строя, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, захват или присвоение власти, межнациональные и межконфессиональные конфликты.

Расширяется круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения за счет включения в их число военизированных организаций (МЧС, СК, ДФР, Госкомитет судебных экспертиз). Они теперь будут иметь и задачи по «пресечению беспорядков».

Привлечение Вооруженных сил к борьбе с протестами теперь закреплено законодательно. Перед ними стоят задачи «с учетом полученного практического опыта» борьбы с терроризмом, охраны общественной безопасности, «прекращения массовых беспорядков», обеспечения безопасности определенных охраняемых лиц и объектов.

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