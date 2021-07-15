В Литве банки взяли под контроль финансовые потоки в Беларусь 15.07.2021, 18:40

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Банки будут проводить проверку платежей, связанных с попавшими под секторальные санкции ЕС белорусскими отраслями.

Стало известно о том, что банки Литвы усилили контроль за финансовыми потоками в Беларусь. Об этом со ссылкой на главу Ассоциации банков Литвы сообщил ресурс BALTNEWS в своем телеграм-канале.

По словам Эйвиле Чипкуте, возглавляющей Ассоциацию банков Литвы, с данного момента все финучреждения будут проводить тщательную проверку платежей, связанных с попавшими под секторальные санкции ЕС белорусскими отраслями.

- Банки будут запрашивать дополнительные сведения о получателе средств и объяснения, кому и за что перечисляются деньги, - уточнила чиновница.

Также Чипкуте подчеркнула, что из-за данного дополнительного контроля финансовых потоков клиентам, сотрудничающим с компаниями из Беларуси, «придется переоценить свои обязательства и бизнес-планы».

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