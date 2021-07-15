Азаренко отказалась выступать на Олимпиаде 6 15.07.2021, 18:56

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Виктория Азаренко

Теннисистка должна была играть в одиночном разряде, а также в паре с Соболенко.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко отказалась выступать на Олимпиаде в Токио. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Я приняла очень трудное для меня решение — не принимать участие в Олимпийских играх в Токио. У меня много прекрасных воспоминаний, когда я выигрывала золото олимпийского турнира и представляла Беларусь на предыдущих играх. Но, несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся в связи с пандемией, в глубине души я знаю, что это правильное решение для меня и моей команды», - написала спортсменка в своем Instagram-аккаунте.

«Я с нетерпением жду Олимпиаду 2024 года в Париже, чтобы представлять Беларусь. Желаю всем спортсменам безопасных, здоровых и успешных игр!», - добавила она.

Напомним, что Азаренко является олимпийской чемпионкой 2012 года в миксте с Максимом Мирным, бронзовым призером в одиночном разряде; победительницей двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2012, 2013)

На этой Олимпиаде теннисистка должна была играть в одиночном разряде, а также в паре с Ариной Соболенко.

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