Герасименя: В олимпийской команде есть семь спортсменов, которые подписали письмо за честные выборы 2 15.07.2021, 19:40

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Александра Герасименя

Именитая пловчиха рассказала, за кого болеть белорусам в Токио.

Александра Герасименя, глава BSSF, рассказала брюссельскому изданию «Brussels Morning» о давлении на белорусских спортсменов перед предстоящей Олимпиадой.

«История знает, что диктаторские режимы делают со своими врагами. В современных белорусских реалиях вы как минимум потеряете возможность продолжить спортивную карьеру. Вас исключат из команды.

Вторая стадия — вынужденная эмиграция и уголовное преследование. Моя история — хороший тому пример. В странах с диктатурой, если вы выступаете против президента, вы выступаете против своей страны. Таковы реалии…

В олимпийской команде есть семь спортсменов, которые подписали письмо за честные выборы и против насилия. Давление, с которым им пришлось столкнуться в последние месяцы, было огромным: угрозы, увольнения, потери стипендий, создания проблем в организации тренировок и участия в соревнованиях. То, что им пришлось преодолеть, они выдержали, завоевали лицензии и поедут на Игры в Токио. Я уверена, что белорусы будут особенно болеть за этих ребят!» – сказала Герасименя.

Напомним, что из спортсменов, которые отобрались на Олимпиаду-2020, Дмитрий Асанов (бокс), Ольга Мазуренок, Дарья Борисевич, Эльвира Герман, Мария Жодик (все – легкая атлетика), Евгений Цуркин (плавание), Карина Козловская (стрельба из лука) подписали письмо за честные выборы и против насилия.

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