Ученые создали устройство для зарядки телефона кончиками пальцев 15.07.2021, 19:43

Видеофакт.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали новое носимое устройство, которое позволяет заряжать телефон при помощи кончиков пальцев.

Как сообщает The Science Times, устройство оборачивается вокруг пальца, как пластырь, способный собирать пот. Чтобы данное устройство работало, человеку можно даже не двигаться, поскольку оно преобразует в энергию пот, который сам по себе появляется на подушечках пальцев.

Электрические проводники поглощают пот, ферменты на электродах запускают химическую реакцию для производства электричества. Затем энергия накапливается в небольшом конденсаторе, а потом используется для подзарядки устройств.

В настоящее время модельное устройство накапливает лишь небольшую часть энергии, и для включения смартфона потребуется примерно 3 недели непрерывного ношения, хотя разработчики надеются увеличить емкость в будущем.

За 10 часов сна устройство собрало почти 400 миллиджоулей энергии, достаточной для питания электронных наручных часов в течение 24 часов. Такой результат можно получить при подключении к устройству лишь одного пальца. По словам исследователей, привязка устройств к остальным кончикам пальцев будет генерировать в 10 раз больше энергии.

По словам ученых, кончики пальцев являются самой потной частью тела; таким образом, за счет интеллектуального губчатого материала его можно собирать и в конечном итоге обрабатывать проводниками.

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