Ирак начнет расследование преступной сети, организованной режимом Лукашенко 6 15.07.2021, 20:00

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Фото: Служба охраны госграницы Литвы

Главы МИД Литвы и Ирака договорились сотрудничать в вопросе миграции через Беларусь.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и его иракский коллега Фуад Хусейн на встрече в Багдаде договорились сотрудничать для разрешения кризиса нелегальной миграции через белорусско-литовскую границу.

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Литвы.

«Ирак уделяет серьезное внимание ситуации на литовской государственной границе, — сказал Ландсбергис. — Кроме того, нам дали обещание начать расследование возможной преступной сети, организованной Беларусью в Ираке, которая использует граждан Ирака, продавая им туры в Европейский союз, хотя они не путешествуют дальше лагеря мигрантов», - пишет БелаПАН.

«Мы договорились о политических принципах сотрудничества. Технические делегации более подробно обсудят конкретные меры. Мы также договорились об их встрече в ближайшее время», — добавил министр.

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