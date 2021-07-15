В Гомеле вышел на свободу активист Василий Поляков 1 15.07.2021, 20:09

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Василий Поляков

Фото: ucpb.org

Его задерживали по делу о терроризме.

15 июля на свободу вышел гомельский общественный деятель Василий Поляков, которого неделю назад задержали по уголовному делу, связанному с терроризмом. О своем освобождении активист сообщил на своей странице в соцсетях.

«Я на свободе! Сам еще не могу поверить», — написал Василий Поляков.

Напомним, Василия задержали 8 июля. В его квартире прошел обыск, силовики изъяли технику и средства связи.

По данным правозащитников, Василия задержали по уголовному делу, связанному с терроризмом. Обвинение ему так и не предъявили.

Василий Поляков — историк по образованию, имеющий за плечами обучение в аспирантуре по специальности «Политическая наука», более чем десятилетний преподавательский стаж, в политике с 1990-х годов. С 1996 года он член Объединенной гражданской партии, в 2018 году — избирался ее председателем.

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