Байден планирует раздавать детям деньги просто так 16 15.07.2021, 20:13

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Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Сумма выплат составит от 250 до 300 долларов на ребенка.

Президент США Джо Байден намерен представить расширенную программу по поддержке доходов населения, предполагающую выплаты семьям с детьми, пишет Reuters. Такая мера может сопоставляться с внедрением универсального базового дохода для этой категории американцев.

На каждого ребенка младше шести лет выделяется до 300 долларов, до 250 долларов направляется на детей более старшего возраста. Всего за июль на выплаты должно уйти 15 миллиардов долларов. Байден рассчитывает сделать такие меры постоянными с включением их в план расходов на сумму в 3,5 триллиона долларов, который сейчас обдумывают в Демократической партии и который может встретить сопротивление со стороны республиканцев.

Раздача денег просто так, задуманная Байденом, все же предполагает определенные ограничения по уровню дохода. В итоге мера должна коснуться 35 миллионов семей с 60 миллионами детей. Так людям хотят помочь справиться с расходами на еду и аренду жилья.

По подсчетам специалистов Колумбийского университета, в результате программы поддержки доходов детская бедность может сократиться на 45 процентов. Критики однако указывают, что таким образом люди могут начать отказываться от работы.

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