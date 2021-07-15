Верховный комиссар ООН обратила внимание на Беларусь 15.07.2021, 20:25

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Мишель Бачелет

Фото: Reuters

Мишель Бачелет призвала режим Лукашенко освободить всех задержанных.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила в четверг глубокую обеспокоенность в связи с последними событиями в Беларуси, где силовые структуры накануне провели десятки рейдов по служебным помещениям и местам проживания правозащитников и журналистов, передает «Голос Америки».

При этом, как сообщается, некоторые из них были задержаны.

«Подобные жестокие меры абсолютно неприемлемы», – констатировала Бачелет.

«Произошедшие в среду события вновь продемонстрировали откровенное пренебрежение властей Беларуси к своим обязательствам в рамках международного законодательства по правам человека», – подчеркнула верховный комиссар ООН.

«Я неоднократно предупреждала об ухудшении ситуации в Беларуси и вновь призываю правительство (этой страны) положить конец политике устрашения работников гражданского общества и медиа и атаках против них. Задержанные должны быть немедленно освобождены», – заявила Мишель Бачелет.

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