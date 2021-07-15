Что там кремлевские социологи намерили? Аббас Галлямов

15.07.2021, 20:38

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Аббас Галлямов

Кремль прогнозирует ухудшающуюся для себя динамику.

В 2011 году Путин публично обратился к руководству ЦИК: "Я предлагаю и прошу Центральную избирательную комиссию установить веб-камеры на всех избирательных участках страны - их у нас 90 с лишним тысяч, и пусть они работают там круглосуточно. Чтобы страна видела, нужно вывести все в Интернет".

В 2021 году Центризбирком принял решение о том, что стране видеть выборы не обязательно и закрыл для неё доступ к трансляции с участков.

Было бы здорово понять логику режима. Что по сравнению с 2011 годом изменилось? Если Кремль сам этого не объяснит, то обществу останется думать только то, что предвыборная ситуация сейчас настолько хуже той, что была в 2011 году, что играть в приличия власти уже не в состоянии.

Да что там, в конце концов, 2011 год! Буквально три недели назад - 21 июня - на встрече с депутатами Госдумы Путин заявил, что "легитимность выборов в Госдуму ни у кого не должна вызывать сомнений". Заявил - и ЦИК тут же поставил эту легитимность под сомнение. Это что же за три недели произошло? Что там кремлевские социологи намерили?

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Во-первых, решение об ограничении доступа к видеотрансляции с избирательных участков мог принять лично Путин. Он ведь время от времени с губернаторами общается, вот и наслушался их жалоб. Дескать, мы бы всё как надо организовали, да проклятые видеокамеры заставляют избиркомы нервничать, а их руки дрожать. Послушал всё это Путин и позвонил Кириенко: хватит, мол, этих дурацких игр в демократию, зачем хороших людей зря напрягать. В этом случае, конечно, никакого обсуждения не было. Была простая команда.

А вот в том случае, если инициатива исходила не от Путина лично, то тогда, конечно, Кремль не один человеко-час на дискуссии потратил. Началось всё так же - с жалоб губернаторов. А дальше пошли совещания со следующей установкой: "Нам надо решить, в каком случае скандал будет более сильным. Если "Голос" и прочие активисты начнут изучать видеозаписи и вытаскивать доказательства фальсификаций, или если мы примем разовое решение об отмене видеотрансляций?"

По итогам дискуссий было решено, что лучше вскрыть нарыв прямо сейчас. Да, обвинят в "непрозрачности" и "подготовке к фальсификациям". Первое - это абстракция, из-за неё люди на улицы не выйдут, тем более сейчас - в момент торжества силового ресурса и разгрома оппозиции. Второе - более серьезно, но это все равно лучше, чем обвинение в уже совершенных фальсификациях, да ещё с видеодоказательствами. Кто его знает, что там в сентябре будет. А вдруг новый всплеск протеста начнётся? Нет, лучше уж сейчас перетерпеть, чем в тревожном ожидании сентября ждать.

С этим Кириенко и пошёл к Путину.

Я это всё к тому, что принятое решение заставляет предположить: Кремль прогнозирует ухудшающуюся для себя динамику. Во всяком случае он ее не исключает в степени достаточной, чтобы начать предпринимать конкретные шаги. Иначе там не стали бы отменять принятое ими самим десять лет назад и подтверждённое в 2018-м решение о введении этой самой трансляции. Всё-таки тогда ее публично и с пафосом санкционировал сам Путин, а санкционированное Путиным подвергать ревизии Кремль не любит.

Аббас Галлямов, kasparov.ru

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