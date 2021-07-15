«Самая красивая очередь лета» год назад 15.07.2021, 21:17

фото: gazetaby.com

15 июля 2020 года тысячи человек выстроились в очередь в ЦИК на Площади Независимости.

15 июля 2020 года тысячи человек, несогласных с отказом в регистрации Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, в полдень выстроились в очередь в Центризбирком на Площади Независимости, чтобы подать жалобы. И стояли там до вечера.

Позже многих ждали задержания. Но – эту очередь, которая растянулась на километры, многие назвали самой красивой прошлой летом.

«Солидарность» вспоминает, как это было.

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