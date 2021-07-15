Вместе с Безосом в космос полетит самый молодой в мире астронавт 15.07.2021, 21:25

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Фото: Blue Origin / Twitter

Ему 18 лет.

Четвертым участником космического путешествия на корабле New Shepard с американским миллиардером Джеффом Безосом стал 18-летний Оливер Дэмен. Об этом компания Безоса Blue Origin сообщила в Twitter 15 июля.

"Добро пожаловать в команду, Оливер! Мы рады, что вы стали нашим первым клиентом, отметившим начало коммерческих операций", – рассказали в компании.

Welcome to the crew, Oliver! We’re grateful to have you as our first customer to mark the beginning of commercial operations. #NSFirstHumanFlight https://t.co/gwZ6qBOFpi pic.twitter.com/SuOwxe2353 — Blue Origin (@blueorigin) July 15, 2021

Дэмен станет самым молодым астронавтом, который полетит в космос, и единственным, кто получил место на корабле за $28 млн, сообщил телеканал CNBC. Он полетит вместо другого претендента, который выиграл аукцион. Он не смог лететь из-за своего расписания, но примет участие в будущей миссии.

По сведениям CNBC, Дэмен – сын генерального директора нидерландской инвестиционной компании Somerset Capital Partners Джоэса Дэмена. За билет на корабле New Shepard платил именно отец 18-летнего астронавта.

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