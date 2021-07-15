закрыть
15 июля 2021, четверг, 22:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Вместе с Безосом в космос полетит самый молодой в мире астронавт

  • 15.07.2021, 21:25
  • 2,524
Вместе с Безосом в космос полетит самый молодой в мире астронавт
Фото: Blue Origin / Twitter

Ему 18 лет.

Четвертым участником космического путешествия на корабле New Shepard с американским миллиардером Джеффом Безосом стал 18-летний Оливер Дэмен. Об этом компания Безоса Blue Origin сообщила в Twitter 15 июля.

"Добро пожаловать в команду, Оливер! Мы рады, что вы стали нашим первым клиентом, отметившим начало коммерческих операций", – рассказали в компании.

Дэмен станет самым молодым астронавтом, который полетит в космос, и единственным, кто получил место на корабле за $28 млн, сообщил телеканал CNBC. Он полетит вместо другого претендента, который выиграл аукцион. Он не смог лететь из-за своего расписания, но примет участие в будущей миссии.

По сведениям CNBC, Дэмен – сын генерального директора нидерландской инвестиционной компании Somerset Capital Partners Джоэса Дэмена. За билет на корабле New Shepard платил именно отец 18-летнего астронавта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Надо бы вспомнить, что мы делали прошлым летом
Надо бы вспомнить, что мы делали прошлым летом Телеграм-канал БОР
Достаточно уехать из города на две-три недели
Достаточно уехать из города на две-три недели Сергей Дылевский
В палате №6 день открытых дверей
В палате №6 день открытых дверей Андрей Санников
Готовьтесь, скоро мы останемся дома
Готовьтесь, скоро мы останемся дома Телеграм-канал БОР