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На МКАД раскачало прицеп с автомобилем

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  • 15.07.2021, 21:36
  • 4,364
На МКАД раскачало прицеп с автомобилем
фото: Onliner

Теперь машина на крыше.

Читатели сообщили корреспонденту Onliner о ДТП, которое случилось сегодня днем ориентировочно на 42-м км МКАД, недалеко от Дроздов. Легковой автомобиль двигался с прицепом, на котором находилась еще одна легковушка. В какой-то момент прицеп стало раскачивать. Водителю выровнять ситуацию (и прицеп) не удалось.

Инцидент попал на запись видеорегистратора, предоставленную Onliner читателем.

Автомобиль с прицепом двигался в среднем ряду. Справа от него была фура, слева — микроавтобус. Когда прицеп стало носить по проезжей части, эти двое притормозили, так что никого больше в эту аварию не вовлекло. А участник инцидента с перевернувшимся прицепом остановился на обочине.

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