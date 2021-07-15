Как питаться в жаркие дни Оксана Скиталинская

15.07.2021, 22:03

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Советы диетолога.

Диета для жаркого лета. Все кратко, емко и понятно.

Каждый год, когда термометр показывает или очень высокие, или очень низкие цифры, журналисты спрашивают — что есть, чтобы легче перенести?

Ежегодно мы, диетологи, повторяем свои рекомендации, но человеческое внимание — как у голубей: пролетел, клюнул и полетел дальше, длинные «лонгриды» все меньше дочитываються до конца.

Поэтому коротко о летнем питье и «едении».

1. Больше разноцветных овощей, ягод и фруктов — они помогают организму легче адаптироваться к высоким температурам.

2. Не только вода, но и электролиты, которые мы теряем с потом: калий, магний, натрий. Поэтому в воду можно класть тоненькие пластиночки огурца, ягоды, а также воду можно чуть подсаливать, или выпить стакан минеральной соленой воды.

Пить можно и прохладные, и еле горячие напитки (зеленый и черный чай). Пить столько, сколько хочется, без ограничений. Только для людей с сердечной недостаточностью пить меньше.

После каждой чашечки кофе — выпить стакан воды, потому что кофе слегка усиливает диурез (мочеотделение).

3. Легкоусваиваемые белки: блюда из яиц, творога, нежирной птицы и нежирной рыбы. Они обеспечивают аминокислотами печень, которая принимает участие во всех обменных процессах.

4. Режим питания упростить: обед можно и пропустить, заменив салатом или стаканом кисло-сладких ягод с йогуртом.

5. Не употребляйте блюда и напитки, которые способствуют загущению крови, ухудшают терморегуляцию, самочувствие и ослабляют иммунитет: жирные, жареные, сладкие, алкоголь.

Пример приблизительного «жаркого» рациона:

Завтрак: яйцо с салатом, заправленным йогуртом или сметаной, ягоды, творог с ягодами или овощами и сметаной или йогуртом.

Обед: холодный суп (гаспаччо или гаспаччо-борщ, холодный борщ, окрошка).

Ужин: рыба вареная или запеченная с лимонным соком, овощное холодное рагу, посыпанное зеленью.

Горячих каш в это время не хочется, поэтому их можно свести к минимуму. В течение дня — вода, зеленый чай, морс, айран.

Конечно, это обобщенное меню, каждый уже сам регулирует по своим потребностям.

Оксана Скиталинская, Facebook

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