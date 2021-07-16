Германию, Бельгию и Нидерланды затопило

Германию, Бельгию и Нидерланды затопило1
- 16.07.2021, 7:50
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Мощные ливни принес циклон «Бернд».
Обильные ливни привели к наводнениям в Западной Европе. Наиболее сильно пострадала Германия — по данным издания Bild на вечер 15 июля, погибли по меньшей мере 49 человек. Пропавшими без вести, по разным данным, числятся от 50 до 70 человек.
Ливни принес циклон «Бернд». Ненастье обрушилось на западную часть Германии. Под ударом стихии в первую очередь оказались земли Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.
В районе Шульд в земле Рейнланд-Пфальц в результате наводнения пострадали не менее 25 домов, как минимум шесть рухнули, и их придется снести. Местная полиция получила сообщения о пропаже около 30 человек в этом районе, однако есть надежда, что они не погибли, а вовремя уехали подальше от стихии.
В пострадавших регионах ведутся интенсивные поисково-спасательные работы.
Несколько немецких городов из-за подтоплений оказались в изоляции, жители выбирались на крыши своих домов, их эвакуировали спасатели на вертолетах. Перебои в электроэнергии и подаче питьевой воды из-за ненастья были отмечены в различных частях земель Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. В этих землях также подтоплены железнодорожные пути, что усложняет или вовсе делает невозможным передвижение между регионами.
Город Бад-Нойенар в долине Ар в земле Рейнланд-Пфальц полностью ушел под воду и остался без связи, сообщили местные власти. В том районе с крыш спасателям пришлось снять около 50 человек.
Наводнение привело к коммунальному коллапсу: без питьевой воды остались более 56 тысяч жителей города Эшвайлер. Около 200 тысяч жителей региона остались без электричества.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель выразили соболезнования родным погибших.
От наводнения пострадала не только Германия. В Бельгии спасательные службы обнаружили тела четверых погибших в округе Вервье на востоке страны. За день до этого двое погибли недалеко от Льежа, и еще одно тело было обнаружено на юге Намура.
В Нидерландах в результате сильных дождей и наводнений зафиксировано разрушение домов и объектов инфраструктуры, людей эвакуируют. Больше всего от наводнений пострадала юго-восточная провинция Лимбург, которая граничит с Германией.
В городе Валкенбург тысячи людей остались без электроэнергии. Также сообщается, что в городе рухнул небольшой мост.