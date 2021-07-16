Германию, Бельгию и Нидерланды затопило 1 16.07.2021, 7:50

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Фото: Reuters

Мощные ливни принес циклон «Бернд».

Обильные ливни привели к наводнениям в Западной Европе. Наиболее сильно пострадала Германия — по данным издания Bild на вечер 15 июля, погибли по меньшей мере 49 человек. Пропавшими без вести, по разным данным, числятся от 50 до 70 человек.

Фото: Reuters

Ливни принес циклон «Бернд». Ненастье обрушилось на западную часть Германии. Под ударом стихии в первую очередь оказались земли Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

В районе Шульд в земле Рейнланд-Пфальц в результате наводнения пострадали не менее 25 домов, как минимум шесть рухнули, и их придется снести. Местная полиция получила сообщения о пропаже около 30 человек в этом районе, однако есть надежда, что они не погибли, а вовремя уехали подальше от стихии.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

В пострадавших регионах ведутся интенсивные поисково-спасательные работы.

Несколько немецких городов из-за подтоплений оказались в изоляции, жители выбирались на крыши своих домов, их эвакуировали спасатели на вертолетах. Перебои в электроэнергии и подаче питьевой воды из-за ненастья были отмечены в различных частях земель Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. В этих землях также подтоплены железнодорожные пути, что усложняет или вовсе делает невозможным передвижение между регионами.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Город Бад-Нойенар в долине Ар в земле Рейнланд-Пфальц полностью ушел под воду и остался без связи, сообщили местные власти. В том районе с крыш спасателям пришлось снять около 50 человек.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Наводнение привело к коммунальному коллапсу: без питьевой воды остались более 56 тысяч жителей города Эшвайлер. Около 200 тысяч жителей региона остались без электричества.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель выразили соболезнования родным погибших.

Фото: Reuters

От наводнения пострадала не только Германия. В Бельгии спасательные службы обнаружили тела четверых погибших в округе Вервье на востоке страны. За день до этого двое погибли недалеко от Льежа, и еще одно тело было обнаружено на юге Намура.

Фото: Reuters

В Нидерландах в результате сильных дождей и наводнений зафиксировано разрушение домов и объектов инфраструктуры, людей эвакуируют. Больше всего от наводнений пострадала юго-восточная провинция Лимбург, которая граничит с Германией.

Фото: Reuters

В городе Валкенбург тысячи людей остались без электроэнергии. Также сообщается, что в городе рухнул небольшой мост.

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