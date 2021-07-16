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Медики узнали, как долго сохраняется иммунитет после легкой формы коронавируса

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  • 16.07.2021, 7:59
  • 9,064
Медики узнали, как долго сохраняется иммунитет после легкой формы коронавируса

Исследование провели специалисты из больницы Дандерид в Стокгольме.

Шведские ученые раскрыли сроки сохранения иммунитета после легкой формы коронавируса — антитела могут сохраняться не менее года. Работа на эту тему принадлежит ученым из больницы Дандерид в Стокгольме, об этом сообщает lenta.ru.

Cообщается, что в исследовании приняли участие невакцинированные добровольцы, среди которых были пациенты и работники больницы Дандерид, перенесшие коронавирус весной 2020-го. В течение года медики изучали иммунитет человека после естественного заражения. Кроме того, врачи исследовали образцы крови более сотни пациентов с COVID-19.

Результаты работы показали, что более 80 процентов людей, переболевших легкой формой заболевания, имеют измеримые уровни антител год спустя.

Ученые также оценили способность антител противодействовать новым вариантам вируса и обнаружили, что они могут бороться с альфа- и дельта-штаммами.

Врачи отметили, что необходимо вакцинироваться — даже после коронавируса. По их словам, уровни антител у перенесших заболевание значительно повышаются после прививки. При этом врачи пока не знают, как они коррелируют с продолжительностью защиты.

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