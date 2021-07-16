В Мядельском лесу нашли тело бывшего участкового 16.07.2021, 8:04

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Евгений Ярмакович

10 июня мужчина ушел из дома в неизвестном направлении.

Вечером 15 июля в лесу нашли тело пропавшего пять дней назад 37-летнего жителя городского поселка Свирь Евгения Ярмаковича, сообщает ПСО «Ангел».

10 июня мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор информации о его местонахождении не было. Родные Евгения обратились в милицию и к волонтерам «Ангела».

15 июля стало известно, что тело пропавшего обнаружили в лесу недалеко от дома. Проверку по факту гибели мужчины проводит Следственный комитет.

Ранее Ярмакович служил в Мядельском РОВД участковым милиционером. Позже работал на станции техобслуживания автомобилей, сообщает издание «Млын».

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