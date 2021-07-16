Белорусский бизнес уходит в отпуск

Белорусский бизнес уходит в отпуск2
- Телеграм-канал БОР
- 16.07.2021, 8:18
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Остановить работу — реально.
Когда был объявлен национальный страйк, часть компаний объявила о присоединении к нему. Некоторые рестораны устроили санитарный день, другие объявили о временном прекращении работы по иным техническим причинам.
Самое главное — мы на практике показали, что остановить работу — реально. Мы можем это сделать. Мы можем перевести по документам людей на 0,25 ставки или договоры подряда. Мы можем сократить поступления в бюджет до минимума.
Сегодня мы видим, что старому маразматику недолго осталось. Неровен час, как он и до суда не дотянет. Так почему бы ему не помочь в этом? Нам всего лишь нужно уйти в отпуск.
Это не лишиться бизнеса.
Это не прекратить работу насовсем.
Это не освободить плацдарм российским компаниям.
Это просто на время уехать отдохнуть.
Мы это можем сделать.
Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» БОР