Белорусский бизнес уходит в отпуск 2 Телеграм-канал БОР

16.07.2021, 8:18

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Остановить работу — реально.

Когда был объявлен национальный страйк, часть компаний объявила о присоединении к нему. Некоторые рестораны устроили санитарный день, другие объявили о временном прекращении работы по иным техническим причинам.

Самое главное — мы на практике показали, что остановить работу — реально. Мы можем это сделать. Мы можем перевести по документам людей на 0,25 ставки или договоры подряда. Мы можем сократить поступления в бюджет до минимума.

Сегодня мы видим, что старому маразматику недолго осталось. Неровен час, как он и до суда не дотянет. Так почему бы ему не помочь в этом? Нам всего лишь нужно уйти в отпуск.

Это не лишиться бизнеса.

Это не прекратить работу насовсем.

Это не освободить плацдарм российским компаниям.

Это просто на время уехать отдохнуть.

Мы это можем сделать.

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» БОР

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