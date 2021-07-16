В Лондоне обнаружили уникальный клад железного века 16.07.2021, 8:24

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Ранее такие редкие монеты в таком большом количестве никогда не находили.

Во время раскопок на западе Лондона, предваряющих строительные работы на автотрассе, были обнаружены 300 монет I века до нашей эры. Эксперты признали клад уникальным, сообщает «Вокруг Света. Украина».

Ранее такие редкие монеты в таком большом количестве никогда не находили.

Обнаруженные в округе Хиллингдон 300 потинов (так называли древнейшие монеты Северной Европы) относятся к периоду, когда римляне только начали обосновываться в Британии. Археологи назвали находку «кладом Хиллингдона».

Диаметр монеток – около трех сантиметров. Эти потины напоминают монеты, отчеканенные во французском Марселе около 2175 лет назад.

На одной стороне можно рассмотреть стилизованное очертание головы греческого бога Аполлона, на другой изображен нападающий бык.

«Клад Хиллингдона» доставили в Бирмингемский музей и арт-галерею для очистки и консервации. После чего специалисты проведут дополнительное исследование потинов.

В данный момент ученые сошлись во мнении, что эти монеты не использовались как деньги для оплаты товаров и услуг. Скорее всего, считают археологи, клад служил для обозначения границ частной собственности или же для подношения богам. Эксперты также рассматривают версию о том, что монеты могли быть припрятаны на случай кризиса.

Стоимость находки еще не определена. После того, как это произойдет, коронер вынесет решение о том, считать ли клад сокровищем нации. И, следовательно, о том, может ли он стать частью музейной коллекции.

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