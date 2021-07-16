В России резко подорожали бананы 8 16.07.2021, 8:30

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Цены обновили пятилетний максимум.

Цены на бананы в магазинах достигли максимума за пять лет, вернувшись на уровень 2016 года и подорожав по сравнению с прошлым годом в полтора раза, об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Как пишет издание, пик цен наблюдался в апреле (89,3 рубля за килограмм), в июне они снизились до 84,1 рубля. При этом абсолютный ценовой максимум был зафиксирован в марте 2015 года: тогда килограмм бананов дорожал до 96,2 рубля.

По данным исследовательской компании IndexBox, стабильный спрос на фоне сбоев в цепочках поставок из-за пандемии коронавируса привел к росту цен, варьирующийся "от страны к стране".

Согласно анализу IndexBox, в первом квартале 2021-го в России бананы подорожали в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это, по мнению аналитиков, было вызвано стабильным спросом внутри страны, ослаблением курса рубля к доллару и локальным дефицитом поставок из Эквадора, на который в 2020 году пришлось 96% импорта.

При этом Россия входит в тройку крупнейших мировых импортеров бананов после США и Китая.

В феврале газета "Коммерсант" сообщала со ссылкой на источник о проблемах ритейлеров с обеспечением поставок в Россию бананов из Эквадора. Причиной перебоев назывался неурожай в стране, высокий спрос и, помимо этого, рост оптовых цен.

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