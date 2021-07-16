В Беларуси проходят обыски у Лободенко, Абакунчик, Ильяша, Жданко и других журналистов 3 16.07.2021, 8:37

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(обновляется) Узурпатор окончательно сошел с ума.

В пятницу с самого утра силовики с обысками пошли по белорусским журналистам. Сообщения о том, что к ним «пришли» репортеры успевали оставить в социальных сетях. На данный момент известно, что обыски проходят в Минске и Гомеле, сообщает zerkalo.io.

Основатель курсов «Мова нанова», журналист Глеб Лободенко написал на своей странице в Facebook, что у него проходит обыск.

Журналистка Галина Абакунчик, сотрудничавшая с «Белсатом» пишет, что за ней пришли.

«Белсат» сообщает, что силовики и у журналиста Игоря Ильяша — мужа осужденной за стрим с «Площади перемен» Екатерины Андреевой.

В Гомеле обыск идет у журналиста Евгения Меркиса.

«Ператрус. Папярэдні быў у лютым сёлета. Усё будзе добра!» — пишет у себя в Facebook журналист.

Также обыск проходит у гродненского журналиста Алексея Кайриса.

Правозащитники сообщают, что пришли и к журналистке «Белсата» Христине Чернявской.

«Радыё Свабода» сообщает, что по имеющейся информации, пришли с обыском к их журналисту Валентину Жданко. Рано утром прошел обыск в квартире бывшей сотрудницы «Радыё Свабода» Инны Студзинской. Как сообщил ее сын, Студзинская задержана.

В Пинске сотрудники Брестского уголовного розыска приходили к журналисту Виктору Ярошуку. Как сообщает «Белсат», журналист проходи свидетелем по уголовному делу, у него изъяли компьютер и телефон, сам Ярошук на свободе.

В Бресте сотрудники ГУБОПиК пришли с обыском к родителям журналиста Алеся Левчука. Его проводили в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 342 по так называемому «хороводному делу». Ничего не забрали.

Обыск прошел у сотрудничающей с «Белсат» журналисткой Анной Голётой. Как сообщает телеграм-канал телеканала, она задержана по статье о массовых беспорядках.

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