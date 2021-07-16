Глава ВОЗ допустил утечку коронавируса из лаборатории в Ухане 6 16.07.2021, 8:41

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Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что он сам был лаборантом.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус не исключает версию о том, что коронавирус появился в лаборатории Уханя. Он мог распространиться из-за утечки.

Об этом пишет AP.

«Я сам был лаборантом, я иммунолог, я работал в лаборатории и знаю, что в лаборатории случаются инциденты. Так бывает», — пояснил он.

Гебрейесус подчеркнул, что проверка произошедшего важна для того, чтобы понять, имела ли пандемия какие-то связи с лабораториями.

«Нам нужна информация, прямая информация о том, какова была ситуация в этой лаборатории до и в начале пандемии», — отметил он.

Ранее исследователи установили, что на уханьских рынках уже несколько лет не продавали панголинов. Долгое время именно эти животные считались промежуточными переносчиками вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.

В начале 2021 года эксперты ВООЗ отправили экспедицию в Ухань, которая должна была определить очаг болезни. Однако там команда столкнулась с проблемой того, что мокрые рынки, на которых ранее продавали диких животных и их мясо, были закрыты властями Китая из-за риска повторного заражения.

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