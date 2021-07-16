Взят под стражу глава охраны убитого президента Гаити 16.07.2021, 8:54

фото: afp

Его подозревают в бездействии во время нападения на резиденцию.

Национальная полиция Гаити взяла под стражу руководителя службы безопасности убитого на прошлой неделе президента страны Жовенеля Моиза по подозрению в бездействии во время нападения на резиденцию главы государства.

Об этом сообщает новостной портал Ayiti Today (перевод — ТАСС).

Ранее глава охраны Димитри Эрар был вызван в прокуратуру республики для дачи показаний в рамках расследования убийства, но не явился по повестке.

Президент Гаити получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Никто из его охранников тогда не пострадал. Позже власти объявили, что в группу, совершившую нападение, входили не менее 26 граждан Колумбии, часть из которых уже задержана. 10 июля колумбийская газета Semana сообщила, что Эрар за полтора месяца до нападения на Моиза летал в Боготу.

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