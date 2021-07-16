Байден: США и Германия едины в защите от российской агрессии 3 16.07.2021, 9:00

Джо байден

Страны поддерживают союзников на восточном фланге НАТО.

США и Германия едины в вопросе противодействия российской агрессии. Страны поддерживают союзников на восточном фланге НАТО.

Об этом сказал президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Вашингтоне, сообщает nv.ua.

«Мы выступаем и продолжим выступать единым фронтом для защиты наших союзников на восточном фланге НАТО против российской агрессии», — сказал Байден.

Ранее Джо Байден заявил, что поручил спецслужбам расследовать, кто причастен к масштабной кибератаке на сотни американских компаний.

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